DA REDAÇÃO



Um jovem envolvido em crimes de roubos a estabelecimento comercial foi preso pela Polícia Judiciária Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (DERF-VG), na noite de segunda-feira (29.04). O suspeito, M.M.E., 25 anos, foi autuado em flagrante por roubo majorado e receptação dolosa.

Um dos fatos em investigação aconteceu no início da noite de segunda-feira (29). Dois homens portando arma de fogo entraram em um mercado na região do Distrito da Passagem da Conceição, em Várzea Grande.

Os suspeitos encapuzados com camisetas e muito agressivos, renderem pessoas no local e subtraíram objetos das vítimas, bem como roubaram mercadorias do estabelecimento. Na ocasião a proprietária da casa comercial também foi agredida.

Durante diligências foi apurado que os autores chegaram para praticar o assalto num veículo Chevrolet Corsa Wind prata. No decorrer das diligências foi identificado que o carro estava parado na casa do suspeito, no bairro Santa Isabel, Várzea Grande.

Durante a abordagem de M.M.E., os policiais vistoriaram o automóvel e encontraram as camisetas usadas para cobrir o rosto dos criminosos, ainda com os nós entrelaçados na forma de capuz.

No interior da casa foram localizadas bebidas (energéticos) roubadas do mercado, um aparelho celular já formatado, um aparelho de fonoaudiologia (avaliado em R$ 7,5 mil e furtado no mês de Janeiro), entre outros produtos de origens ilícitas.

Diante do flagrante, o rapaz foi conduzido à Derf de Várzea Grande, local que foi reconhecido por uma das vítimas. Ele foi interrogado pelo delegado Guilherme de Carvalho Bertoli e autuado pelos crimes de roubo majorado e receptação dolosa.

As diligências continuam para prender o segundo envolvido, bem como outros possíveis comparsas.