JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

As imagens do circuito de monitoramento interno de um edifício localizado no Bairro Duque de Caxias, em Cuiabá, mostram um advogado identificado pelas iniciais N.L.B., de 36 anos, agredindo o porteiro do prédio.



O caso aconteceu na última terça-feira (28), mas só veio à tona nesta quinta-feira (2).



As imagens mostram o homem, primeiro, entrando na sala onde o porteiro fica. Em seguida dá alguns empurrões nele e chega inclusive a chutar a cadeira onde o trabalhador estava sentado.



Segundo o boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Militar, o episódio aconteceu porque o porteiro pediu para o homem se identificar como morador do prédio, uma vez que ele estava em uma caminhonete com os vidros escuros.



Ainda conforme o boletim de ocorrência, o advogado então não teria gostado de ser abordado e passou a xingar o trabalhador. Após entrar no edifício, foi até a guarita, onde começaram as agressões.



Pelas imagens, é possível ver o momento em que o advogado dá chutes e socos no porteiro, mas este não reagiu. O B.O. relata que o advogado ainda o ameaçou de morte.



Quando a Polícia Militar chegou ao local, o síndico contou que também havia sido ameaçado e que o advogado é agressivo e que isso já havia ocorrido outras vezes.



O homem então foi detido e encaminhado para a Central de Flagrantes da Capital.

Veja o vídeo: