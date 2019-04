DA REDAÇÃO



O ex-vice-governador e atual chefe do Escritório de Representação de Mato Grosso em Brasília, Carlos Fávaro (PSD), se disse satisfeito com o apoio público que recebeu do governador Mauro Mendes (DEM) na última semana.

Mendes declarou que, em havendo nova eleição, poderá apoiar novamente a candidatura de Fávaro, que ficou em terceiro nas eleições passadas, atrás de Jaime Campos (DEM) e Selma.

“Já disse: sou candidato se tiver novas eleições. E é importante a unidade do grupo e o apoio do governador Mauro Mendes. Ele, antes de eu ter falado sobre o assunto, já declarou apoio. Até porque não tem motivo para não apoiar. Eu fiquei muito feliz com essa manifestação espontânea. E, se tiver novas eleições, ele será fundamental. Ele é um grande cabo eleitoral e eu tenho a honra de ter essa reciprocidade”, afirmou.