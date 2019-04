DA REDAÇÃO



O Governo do Estado voltou a publicar, nesta sexta-feira (18), o ato de demissão do ex-secretário da Secopa Maurício Guimarães, que era servidor efetivo da Secretaria de Estado de Fazenda.

Com a decisão, ele perdeu um salário de R$ 33,7 mil mensais.

A demissão é resultado de um Processo Administrativo Disciplinar pela Controladoria Geral do Estado (CGE), que apontou omissão do ex-secretário no que diz respeito ao acompanhamento das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

Segundo a CGE, Guimarães deveria ter adotado medidas efetivas para penalizar o consórcio logo nos primeiros sinais de inexecução da obra, em 2013.

Também foram observadas falhas de condução por parte do ex-secretário em outras obras de mobilidade urbana que estavam sob gestão da Secopa.

A demissão já havia sido decretada, mas o ato acabou anulado pelo Governo em razão de um erro no trâmite interno do processo. O erro foi corrigido e a demissão, enfim, formalizada.

Além da demissão de Guimarães, o Governo também formalizou a suspensão de 30 dias ao servidor Alysson Sander de Souza, que também atuou na Secopa.