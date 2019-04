DA REDAÇÃO



Em visita ao Estado nesta semana, a ministra da Agricultura Tereza Cristina lembrou de suas raízes mato-grossenses e elogiou a capacidade produtiva do Estado.

“Apesar de o meu DNA estar em Mato Grosso e a minha primeira carteira de identidade ter sido tirada aqui em Mato Grosso, não é por isso que eu tenho vindo aqui”, disse a ministra, que já esteve duas vezes no Estado desde que tomou posse, em janeiro.

“Mato Grosso é o maior, o celeiro do agronegócio do Brasil, e é claro que todo ministro da Agricultura tem que estar presente e conhecer os problemas e as coisas boas de Mato Grosso. E mostrar para o mundo as boas coisas que o Brasil tem, e não levar só mazelas como no passado”, afirmou a ministra em coletiva de imprensa.

Nem tudos sabem, mas Tereza Cristina é neta de Fernando Correa da Costa e bisneta de Pedro Celestino, dois ex-governadores de Mato Grosso e que dão nome a ruas importantes de Cuiabá.