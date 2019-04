DA REDAÇÃO



A Sinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura) desclassificou a empresa Jotamar Comércio de Peça e Transporte Ltda. da concorrência pública a respeito da concessão do Terminal Rodoviário de Cuiabá.

Segundo a comissão de licitação, nenhuma das atividades descritas no CNAE da empresa correspondem, ou guardam relação, com o objeto da licitação.

"Some-se a isto o fato de que a própria atividade constante do atestado de capacidade técnica não está prevista no CNAE da licitante, o que desqualifica formalmente sua participação no certame", pontuou a Sinfra, sob comando de Marcelo Padeiro.