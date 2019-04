DA REDAÇÃO



A Polícia Federal irá receber, nas próximas semanas, a remessa das investigações que estavam sendo feitas pela Delegacia Fazendária, na Operação Sangria, que apura esquema de fraudes e desvios na Saúde de Cuiabá e de Mato Grosso.

Com o declínio de competência decidido pela juíza Ana Cristina Mendes, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, determinou, a condução da ação será feita, a partir de agora, pela Justiça Federal de Mato Grosso.

A decisão atendeu a um pedido do Ministério Público Estadual (MPE), que apontou a existência, no âmbito do Ministério Público Federal (MPF), de um procedimento preparatório que "apura fatos conexos, já perpetrados pela mesma organização criminosa".

A decisão, nos bastidores, causou apreensão de pessoas envolvidas na operação, que poderão reavaliar suas estratégias de defesa.

