DA REDAÇÃO



Em meio a um turbilhão jurídico, sobretudo por ser alvo principal das delações premiadas de Alan Malouf e Permínio Pinto, que o acusam de liderar uma organização criminosa, o ex-governador Pedro Taques ensaia voltar ao noticiário político.

Meio que recluso, ele confidenciou à coluna que, em breve, voltará a dar aulas em uma faculdade, em Cuiabá, e a falar sobre política.

Ele também recebeu convite para dar aulas no IDP, instituto do ministro Gilmar Mendes, do STF.

“Não vou viver me escondendo. Preciso falar. Não vou bater boca com ninguém, mas tenho que me posicionar”, disse.

Taques afirmou que irá se posicionar, inclusive, sobre a gestão de seu então aliado, e hoje rival, Mauro Mendes (DEM).