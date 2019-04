DA REDAÇÃO



Apenas Selma Arruda (PSL) e o autor da proposta, Angelo Coronel (PSD-BA), votaram a favor do projeto de lei que visava acabar com a cota de candidaturas femininas, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.

Assim, por 16 a 2, a proposta – que acabaria com os 30% obrigatórios de candidaturas femininas - foi rejeitada no nascedouro.

Selma sempre se mostrou contrária à proposta de cotas femininas. Para a congressista mato-grossense, não é com a obrigatoriedade que as mulheres conseguirão mais espaço na política.