DA REDAÇÃO



O Ministério Público Estadual contratou a Fundação Carlos Chagas para a realização de concurso público para o cargo de promotor de justiça substituto.

O ato de dispensa de licitação do Fundo de Apoio ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso foi publicado no Diário Oficial do Estado, mas não informa o valor a ser gasto nem a data do certame.