Após conseguir sua carteira da OAB-MT, o maior desafio do ex-governador Pedro Taques seria conquistar clientes para seu novo escritório de advocacia.

Isso porque, ao longo dos anos de seu mandato no comando do Paiaguás, ele deixou fluir toda a sua vocação inata de criar desafetos e inimigos em praticamente todas as esferas, como no empresariado, no Judiciário e no Ministério Público.

Agora, chamuscado, e como o mundo gira, muitos destes pretendem dispensar ao cidadão Pedro Taques o mesmo tratamento.

Alguns empresários, inclusive, já receberam ligações dele e, depois, em rodas de conversa, fizeram troça do contato.