Neri Geller (de pé) e Nelosn Barbudo, ao lado do presidente e de mais dois passageiros do avião

DA REDAÇÃO



Os deputados federais por Mato Grosso Nelson Barbudo (PSL) e Neri Geller (Progressistas) pegaram carona no avião do presidente Jair Bolsonaro (PSL), em uma viagem entre Brasília e Ribeirão Preto (SP).

Eles foram para a cidade paulista a fim de participar da Agrishow, maior feita de agronegócio do País. O convite para o evento foi encaminhado pelo próprio presidente aos deputados mato-grossenses.

“E vamos que vamos de @feiraagrishowoficial hoje! Na comitiva do presidente @jairmessiasbolsonaro com o parceiro de bancada (MT) @nelsonbarbudo prestigiando a principal feira de tecnologia para o agronegócio do País! A previsão para os cinco dias de evento é movimentar R$ 2,9 bilhões em negócios”, disse Neri Geller em postagem no Instagram.