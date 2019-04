DA REDAÇÃO



A Superintendência de Apoio Logístico e Patrimônio da Polícia Militar emitiu um ofício determinando que as viaturas de Cuiabá e Várzea Grande sejam abastecidas somente com etanol.

A determinação entra em vigor a partir desta terça-feira (30) e foi assinada pelo tenente coronel da PM Fabiano Pessoa.

Segundo o documento, a medida é por questão de economia e quem se abster vai arcar com os custos de abastecimentos indevidos.

“Informo a Vossas Senhorias que, após estudos de consumo dos veículos locados na PMMT e visando uma maior economia ao erário público no tocante aos gastos com os abastecimentos, a partir do dia 30/04/2019 ficam proibidos os abastecimentos com combustível do tipo gasolina, sendo obrigatório o abastecimento com combustível do tipo etanol nos veículos flex lotados na frota da PMMT na Capital e em Várzea Grande”, diz trecho do documento.

O custo do etanol hoje está em torno de R$ 2,67 e a gasolina R$ 4,32.