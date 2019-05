DA REDAÇÃO



O secretário de Estado de Fazenda Rogério Gallo disse que sem os recursos recuperados pelo Cira (Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos), o Governo teria passado por dificuldades financeiras ainda piores nos últimos anos.

Segundo ele, o montante de R$ 466 milhões recuperados em 2018, na Gestão Pedro Taques (PSDB), foram essenciais para o pagamento de dívidas do Executivo.

“O recurso que entrou do Cira em 2018 foi fundamental para que nós conseguíssemos pagar a parcela de setembro do Bank Of America. Aquele acordo com a Petrobras [R$ 372 milhões] nos livrou de um atraso com o banco, o que nos levaria a problemas bastante graves”, afirmou.

O objetivo da pasta é recuperar até R$ 350 milhões em 2019.