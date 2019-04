DA REDAÇÃO



Dos 11 congressistas de Mato Grosso, apenas o deputado federal José Medeiros (Podemos) apareceu em Brasília na última segunda-feira (29). A maior parte dos parlamentares aproveitou para emendar a semana, em decorrência do feriado desta quarta-feira (1º), em alusão do Dia do Trabalhador.

Segundo o site Congresso em Foco, até 17h38 de ontem, apenas 105 dos 513 deputados haviam registrado presença na Câmara.

Já no Senado, onde não há necessidade de marcar presença quando a sessão não é deliberativa - não há votações -, somente oito dos 81 senadores apareceram no plenário e fizeram uso da palavra.

Veja a lista dos parlamentares de Mato Grosso que não compareceram ao Congresso nesta segunda:

Senadores:

Jayme Campos (DEM-MT)

Juíza Selma (PSL-MT)

Wellington Fagundes (PR-MT)

Deputados federais:



Nelson Barbudo (PSL)

Emanuel Pinheiro Neto (PTB)

Neri Geller (PP)

Dr. Leonardo (SD)

Professora Rosa Neide (PT)

Juarez Costa (MDB)

Valtenir Pereira (MDB)