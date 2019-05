DA REDAÇÃO



O delegado da Polícia Civil, Christian Cabral, se filiou ao Partido Republicano da Ordem Social (PROS) nesta semana, a convite do deputado estadual João Batista.

Apesar de afirmar não ter projeto para se candidatar, Cabral foi apontado como um dos nomes para fortalecimento da sigla, com vistas às eleições municipais de 2020.

Atualmente à frente da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran), o delegado tem se destacado com as ações de combate à embriaguez ao volante na Grande Cuiabá - dentre elas, as operações da Lei Seca.