DA REDAÇÃO



A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) pode desembolsar até R$ 510,8 mil para a eventual compra de equipamentos para academias ao ar livre montadas em diversos bairros de Cuiabá.

A empresa vencedora da licitação feita pela pasta foi a Boa Vista Comércio de Equipamentos Eireli - ME.

O resultado do pregão eletrônico foi publicado no Diário Oficial do Estado.