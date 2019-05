DA REDAÇÃO



Nos primeiros quatro meses deste ano, o Palácio Paiaguás gastou cerca R$ 140 mil com deslocamentos aéreos, segundo dados da Casa Civil.

O valor representa 10% do que foi gasto no mesmo período, no ano passado, durante a gestão de Pedro Taques.

Segundo levantamento, Taques gastou R$ 1,45 milhão com deslocamentos aéreos, enquanto Mauro Mendes (DEM) utilizou pouco mais de R$ 140 mil.

A explicação para tamanha diferença é que Mendes e sua equipe têm utilizado voos comerciais, enquanto Taques só viajava com jatinhos alugados.