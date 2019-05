DA REDAÇÃO



O deputado federal Nelson Barbudo (PSL), correligionário do presidente Jair Bolsonaro, questionou as razões do servidor de carreira do Incra Claudinei Chalito da Silva ter aceitado a nomeação para a superintendência do órgão em Mato Grosso.

O servidor tem ligação com o PT, partido para o qual chegou a fazer doação eleitoral.

“Eu considero um erro, porque a pessoa que ia ser nomeada é um petista declarado. Inclusive, no Facebook declara que o presidente é analfabeto. Faz ataques ao Bolsonaro. Eu fico até indignado da pessoa ainda ter coragem. Se ele tem nojo do Governo Bolsonaro, por que queria participar?”, questionou o parlamentar ao MidiaNews.

Leia mais AQUI.