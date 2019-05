DA REDAÇÃO



O esforço do Governo do Estado em elevar as receitas e cortar as despesas tem surtido efeito, o que permite ao governador Mauro Mendes (DEM) avaliar a retomada do pagamento dos salários para o dia 10, já em julho.

O problema de Mendes, no entanto, são os repasses do Governo Federal. Em razão de uma desaceleração na economia, os repasses em março foram R$ 60 milhões menores do que em fevereiro.

“A arrecadação nacional diminuiu. Os impostos diminuíram e os repasses aos estados também consequentemente diminuem”, afirmou.