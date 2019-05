DA REDAÇÃO



A Polícia Civil e o Tribunal de Justiça estão negociando a implantação de um sistema de recolhimento de fiança nos plantões da Grande Cuiabá com o pagamento via cartão de débito.



Atualmente, há dois sistemas de recolhimento de fianças aplicadas pelos delegados, um via o pagamento em espécie e por intermédio da guia de recolhimento emitida pelo site do TJ.

No entanto, nos finais de semana, devido à necessidade de compensação bancária, há limitação quanto aos valores, impossibilitando que fianças superiores a R$ 1,5 mil sejam pagas na forma de boleto emitido pelo TJ.