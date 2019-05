O deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, o Emanuelzinho (PTB), afirmou nesta segunda-feira (6) ser a favor da Reforma da Previdência como forma de retomar o equilíbrio orçamentário do país e garantir mais dinheiro para a realização de investimentos, durante entrevista ao jornal Bom Dia Mato Grosso, da TVCA.

Como justificativa, o parlamentar citou que, no ano passado, o orçamento do Governo Federal era de R$ 3,5 trilhões, dos quais R$ 2 trilhões era destinados à despesa financeira e juros e rolagem da dívida, sobrando R$ 1,5 trilhão para a Receita Corrente Líquida (RCL) - dos quais 50% está comprometido com a Previdência, sobrando pouco para investimentos.

Para Emanuelzinho, atualmente há um "desequílibrio na pirâmide etária" - menos nascimentos e aumento da longevidade - o que compromete o orçamento do Governo Federal, uma vez que a população economicamente ativa financia a economicamente inativa.

"Se a gente não fizer uma reforma a curto e médio prazo, futuramente a corda vai esticar e vai chegar em um momento em que ou a gente não paga aposentadoria ou não faz mais investimentos".