DA REDAÇÃO



Antipetista até o último fio branco de sua barba, o deputado federal Nelson Barbudo (PSL) divulgou em suas redes sociais um quadro no qual compara as despesas de seus primeiros meses de mandato com as da colega Rosa Neide (PT).

Segundo Barbudo, seus gastos com cota parlamentar até 5 de maio somam pouco mais de R$ 10 mil, enquanto que, no mesmo período, Rosa Neide utilizou mais de R$ 71 mil.

“Eu continuo fazendo como aprendi com meu pai e como ensinei minhas filhas. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Esse comparativo está embasado nos dados disponibilizados no site da Câmara”, escreveu o deputado na legenda.

Veja o quadro publicado por Barbudo: