DA REDAÇÃO



O vice-presidente do PSDB em Mato Grosso, deputado Carlos Avalone, disse estar enfrentando dificuldades com a família do ex-secretário de Turismo Luiz Carlos Nigro.

Avalone defendeu publicamente que Nigro dispute a Prefeitura de Cuiabá nas eleições de 2020. Segundo o deputado, a família do empresário é contra. “A política está expondo as famílias. As pessoas têm uma visão muito ruim dos políticos".

Eu estou passando por uma dificuldade com a família do Nigro. Outro dia, encontrei com a mãe dele, que quase não me cumprimentou; e ela é minha amiga. Porque ela sente, como mãe, a dificuldade que é ter alguém da família na política. É um processo de amadurecimento”, disse.