O vereador Lilo Pinheiro, que é primo do prefeito Emanuel Pinheiro

DA REDAÇÃO



O vereador de Cuiabá Lilo Pinheiro (PDT) anda caminhando cada vez mais ao lado dos colegas que fazem oposição ao prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), de quem é primo.

Nesta quarta-feira (8), por exemplo, ele esteve no Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT) - ao lado dos vereadores Diego Guimarães (Progressistas) e Marcelo Bussiki (PSB) – participando da reunião que resultou na redução da tarifa do transporte público da cidade.Leia mais AQUI

“Valeu a luta. Na esfera administrativa conseguimos reduzir a tarifa novamente, evitando este prejuízo à população cuiabana”, disse Lilo, em um vídeo compartilhado nas redes sociais.

Vale lembrar que neste ano, Lilo – que foi líder de Emanuel na Câmara entre 2017 e 2018 – votou favoravelmente à abertura de uma comissão processante para investigar o prefeito. Sem atingir a quantidade de votos necessária, o pedido de investigação foi arquivado.

Veja o vídeo: