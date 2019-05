Juíza Vanessa Gasques, que retorna a sessão do TRE no dia 21 de maio

DA REDAÇÃO



Após pedir vistas no julgamento da cassação da chapa da prefeita Lucimar Campos (DEM), a juíza membro do TRE Vanessa Gasques saiu de férias, adiando mais uma vez o desfecho do caso.

A próxima sessão da qual a juíza participará está programada para o dia 21 de maio.

O retorno de Gasques, no entanto, não garante que o julgamento será retomado, já que para que isso aconteça a magistrada deve levar seu voto ao colegiado.

Lucimar já tem três dos sete votos contra a sua cassação. Com mais um, ela se livra da ação.