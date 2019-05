DA REDAÇÃO



O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro se mostrou indignado com a ação do vereador Abílio Junior (PSC), em frente à sua casa, no Bairro Jardim das Américas. O parlamentar foi acusado de tentar invadir sua residência e ainda conseguiu filmá-la por meio de um drone.

O emedebista pediu a contenção do vereador. E disse que Abílio passou de todos os limites toleráveis. “O que ele faz não é oposição, o que ele faz é desrespeito, uma afronta com o direito de qualquer cidadão”.

Vereadores da base governista, inclusive, já analisam o caso e podem ter uma reação ao episódio.

