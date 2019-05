DA REDAÇÃO



O governador Mauro Mendes (DEM) usou suas redes sociais para falar sobre o pagamento do salário dos servidores públicos.

Nesta sexta-feira (10), o Executivo pagou 80% do funcionalismo e irá pagar os outros 20% em duas parcelas ao longo do mês. O democrata disse ter fé que conseguirá voltar o pagamento em uma única parcela para o dia 10 de todo mês.

“O Estado trabalha na busca por pagar o salário em uma única parcela no dia 10. A expectativa é que essa situação se normaliza no segundo semestre deste ano. Com fé em Deus e muito trabalho de todos, vamos conseguir reverter essa situação. Acredito muito em Mato Grosso e no nosso potencial para vencermos essa crise financeira”, disse.

