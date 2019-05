Troca de tiros em supermercado ocorreu nesta sexta-feira (10), no Bairro Tijucal

DA REDAÇÃO



A Polícia Civil identificou os três bandidos que morreram durante uma tentativa de assalto a um carro-forte no Supermercado Atacadão, do Bairro Tijucal, em Cuiabá, na tarde desta sexta-feira (10).

Tratam-se de Luciaquino Quirino Serra de Paula, de 37 anos; Fábio Aparecido da Costa, de 26 anos; e Dauan Félix da Silva, que não teve a idade informada.

O trio trocou tiros com viligantes e com a polícia, que já monitorava os assaltantes. Dois suspeitos fugiram do local e ainda são procurados.