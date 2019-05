DA REDAÇÃO



A Prefeitura do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade determinou que uma construtora, que venceu a licitação, não dê início a uma obra de reforma em uma escola estadual da cidade.

A ordem, assinada pelo prefeito Wagner Vicente da Silveira, informa que a paralisação do processo foi necessária porque o Governo do Estado não repassou os recursos, no valor de R$ 224.548,76, que seriam empregados na reforma da Escola Estadual Onze de Agosto.

A licitação havia sido vencida pela NS Construtora.