DA REDAÇÃO



A Secretaria de Estado de Segurança Pública contratou a empresa TMF-Construções e Serviços Eireli por R$ 357,7 mil para que seja feita a demolição e construção do muro lateral do Centro de Custódia de Cuiabá. A publicação foi feita no Diário Oficial do Estado.

A contratação emergencial, feita por meio de dispensa de licitação, foi necessária diante da queda de parte da estrutura em março deste ano. A estrutura já apresentava rachaduras e, em 2017, o MidiaNews já havia alertado para o risco de desabamento do muro - leia mais AQUI.

Após a estrutura ir ao chão, foram colocadas placas de zinco até que as obras de reconstrução tenham início.