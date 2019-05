O ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles

O Parque Nacional de Chapada dos Guimarães é uma das quatro unidades de conservação prioritárias do Governo Federal em um projeto de concessão que será implementado ainda neste ano.

Segundo o ministro do Meio Ambiente Ricardo Sales, além de Chapada, o Governo Federal também quer acelerar a concessão de Jeriquaquara (CE), Lençóis Maranhenses (MA) e Aparados da Serra (RS).

Segundo reportagem publicado pelo Jornal Estado de S.Paulo, a ideia é que as empresas explorem as regiões com serviços e turismo.