Na vanguarda dos tratamentos médicos, a cirurgia do transplante capilar a cada dia ganha mais adeptos. Técnicas avançadas garantem aos pacientes cirurgias menos invasivas, procedimentos sem cicatrizes lineares, pós-operatório confortável e estética natural.

O conhecido Transplante de Unidades Foliculares (FUT), feito a partir de uma incisão na área doadora de folículos para retirada da pele com cabelo a ser transplantada na área calva, vem sendo substituído pela técnica de Extração de Unidades Foliculares (FUE), sem cortes no couro cabeludo.

Na área doadora, que pode ser inclusive a barba e o tórax, ficam apenas pequenos orifícios que cicatrizam de maneira puntiforme

Nesta técnica, o cirurgião retira as unidades foliculares que serão transplantadas com o auxilio de tecnologia de precisão com micro punchs de menos de 1,0 mm de diâmetro. Na área doadora, que pode ser inclusive a barba e o tórax, ficam apenas pequenos orifícios que cicatrizam de maneira puntiforme sem deixar a cicatriz linear comum à tecnologia FUT. O procedimento é feito com anestesia local e leve sedação do paciente.

Outra vantagem é a obtenção de folículos mais finos, inspecionados individualmente, que podem ser implantados mais próximos um do outro gerando menos manipulação das unidades, pós-operatório indolor, resultados naturais e retorno rápido do paciente às suas atividades diárias: 24 a 48h.

O resultado final do transplante ocorre entre 8 e 12 meses e a cirurgia já está disponível em Cuiabá-MT.

VICTOR ALBUQUERQUE é cirurgião plástico.