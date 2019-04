DA ASSESSORIA



O combate a corrupção aplicado às compras públicas é o tema central de congresso que reunirá os maiores especialistas e autoridades do segmento no país em Cuiabá. O evento é organizado pela Atrea Congressos e Treinamentos, empresa que é referência na capacitação da gestão pública.

A 3ª edição do Congresso de Boas Práticas em Contratos e Compras Públicas acontece nos dias 17, 18 e 19 de junho de 2019.



O público-alvo é formado por ordenadores de despesas, servidores de controle interno e de Tribunais de Contas, membros do Ministério Público, assessores, auditores, procuradores jurídicos, advogados, pregoeiros, equipe de apoio, além de fornecedores e prestadores de serviços.



Estarão presentes mais de 30 palestrantes. Entre as autoridades destacam-se o ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zymler; Sérgio Ferraz (advogado, decano do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil); Renato Fenili (secretário-adjunto do Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão); Evaldo Ramos (diretor de Licitações do TCU); Ronaldo Correa (coordenador de licitações da CGU); Victor Amorim (pregoeiro do Senado Federal); Rodrigo Pironti (Phd em Direito); e Anderson Pedra (Phd em Direito).



As apresentações serão divididas entre palestras, oficinas, talk shows, painéis e laboratórios, além de um espaço especial para a exposição de cases de sucesso.

A 3ª edição do Congresso de Boas Práticas pretende estimular a interação entre agentes e a troca de experiência, com foco no aprimoramento do trabalho dos profissionais que atuam nas áreas estratégicas da administração pública.

Mais informações podem ser acessadas através do site http://congresso.atrea.com.br ou pelo celular (61) 99227 5025 (via WhatsApp).

Assista o vídeo abaixo: