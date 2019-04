DA REDAÇÃO



O Espaço Cuiabá 300, inaugurado no início do mês no Shopping Goiabeiras, está aberto para visitação e continua essa semana com programação especial voltada para mexer com a memória dos cuiabanos que conheceram a Capital de antigamente.

As atividades iniciam todos os dias, às 10 horas, com o bolicho cuiabano. Para os dias 16, 17 e 18, entre 12 e 14 horas, terão apresentações de voz e violão, na Praça de Alimentação. Para o período vespertino, a partir das 17 horas, no 1º piso será a vez das apresentações culturais com muita música e poesia. Como na sexta-feira (19), é sexta-feira Santa, não haverá programação.

Para o sábado (20), além do tradicional bolicho cuiabano, a partir das 10 horas, a programação se estende com quebra torto, apresentações de artistas regionais, recreação infantil, palco na praça de alimentação, aulas de siriri e rasqueado, seresta cuiabana, dentre outros.

E para encerrar a semana, no domingo de Páscoa (21), o local será aberto a partir das 12h30, na Praça de Alimentação, com música ao vivo. Além também da abertura do bolicho, a partir das 14 horas.

A coordenadora do evento, Cybele Bussiki, explica que o ambiente valoriza a tradição regional em todos os detalhes, incluindo espaço para gastronomia, fotos e réplica de uma vila tradicional, com cadeiras à porta das casas. Em sua opinião, esta mistura de elementos tem resultado em experiências das mais interessantes e variadas.

Para a secretária Extraordinária dos 300 Anos, Cely Almeida o local foi pensado no intuito de resgatar um pouco da história cuiabana. “Será um mês todo voltado às vivências da cultura regional.

Queremos mexer com a memória afetiva do povo. Para quem não conhece, vai conhecer. E para quem viveu na Cuiabá de outrora poderá fazer uma viagem no tempo e rememorar antigas lembranças”, comentou.

O local está sob a responsabilidade da Secretaria Extraordinária dos 300 Anos em parceria com o shopping Goiabeiras, até o dia 30 de abril, totalmente gratuito.

Confira na íntegra a programação em anexo: