DA REDAÇÃO



O sonho da formação técnica se tornou uma realidade para os 24 formandos do curso técnico em Agropecuária da Unidade Remota de Barra do Bugres, que faz parte da Escola Técnica de Tangará da Serra. A solenidade de colação de grau contou com a participação de servidores, alunos e familiares.

O diretor da escola, Juvenil Gilberti, avalia a formação nessa área como relevante para o desenvolvimento regional.

“Há muito tempo a agropecuária desempenha um papel de grande importância no cenário da economia nacional, inclusive, historicamente, foi uma das primeiras atividades econômicas a serem desenvolvidas no país, e por isso, a formação dos profissionais nesta área só demonstra a preocupação de nossa instituição com o desenvolvimento regional por meio do processo produtivo”.

A estudante Michele Benites Vieira destacou o incentivo que cada aluno recebeu para obter o diploma. Ela agradeceu os professores pela dedicação com a qual transmitiram seus conhecimentos e ressaltou o papel significativo da Escola Técnica, que possibilitou acesso a um curso que permitirá a evolução profissional e pessoal de novos técnicos em Agropecuária.

“Vamos voar mais alto e buscar mais conhecimento, porque a Educação é o que pode mudar o mundo, e está mudando a minha vida”.

Ainda durante a cerimônia, o diretor agradeceu os pais por confiar na unidade de ensino, parabenizou os discentes pela luta que atravessaram para a conclusão do curso e desejou sucesso e força para superar as dificuldades que poderão enfrentar no mercado de trabalho.

O coordenador local, Ismael de Souza, destacou o mercado de oportunidades que o segmento oferece na região.

“A agropecuária do nosso município está crescendo e se desenvolvendo de forma acelerada no Estado, e vocês, com certeza, terão muito trabalho pela frente. É um orgulho para mim fazer parte desse trabalho da escola técnica, de transformação de pessoas por meio do conhecimento”.