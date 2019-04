JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Três pessoas morreram em um grave acidente envolvendo uma Toyota Hilux e um Fiat Pálio na quarta-feira (17), na BR-070, em General Carneiro (442 km de Cuiabá).

As vítimas foram identificadas como José Cardoso dos Santos, de 65 anos, Gilson Mattos Folles, de 65, e Rogério Gonçalves de Jesus, de 49.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 13h. Os dois veículos colidiram de frente.

José Cardoso estava na caminhonete com placas de Jataí (GO) e morreu na hora. Os outros dois ocupantes deste veículo - identificados como José Luiz da Silva e Mariano Luiz da Silva - ficaram feridos. Eles foram socorridos e encaminhados para uma unidade de saúde.

Já no Fiat Pálio, com placas de Cuiabá, estavan apenas Gilson e Rogério. Ambos morreram no local do acidente.

Ainda não se sabe o que pode ter provocado o acidente. As causas estão sendo investigadas.