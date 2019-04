Do ISTO É



Mya-Lecia Naylor, de apenas 16 anos, ganhou destaque no mundo artístico ao fazer parte do mundo do cinema, TV, moda e música.

A jovem estrela morreu no último dia 7, mas a notícia só foi revelada publicamente nessa quarta (17), de acordo com informações da imprensa internacional.

A causa da morte precoce da garota ainda não foi divulgada.

Amigos e familiares usaram as redes sociais para prestar homenagem.

Mya fez parte do elenco do filme ‘A Viagem’, lançado em 2012, e estrelado por grandes astros do cinema, como Tom Hanks e Halle Berry.

Ela também trabalhou em duas séries de destaque: Absolutely Fabulous e Almost Never.

