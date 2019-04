DO G1 MT



Oficinas de slime realizadas nesta quinta-feira (18) e no sábado (20), no Shopping Estação, em Cuiabá, vão arrecadar caixas de bombom para doar a crianças carentes da Instituição Seara de Luz, no Bairro Liberdade, em Cuiabá.

Além da entrega dos chocolates, o grupo composto pelas crianças do Mato Grosso Fashion Kids e as Slimers de Cuiabá vai realizar gincanas na instituição, no domingo de Páscoa (21). A intenção, segundo Lilian Pretti, mãe de uma das slimers, é presentear cerca de 150 crianças atendidas no local.

“As vagas são limitadas e a inscrição é uma caixa de bombom. No entanto, se alguém quiser colaborar apenas doando o chocolate, será bem-vindo, pois queremos atender o maior número de crianças”, explicou.

Lilian conta que se comoveu com o projeto realizado na instituição e decidiu convidar outras pessoas para realizar a oficina. Segundo ela, as crianças ficaram animadas em poder participar da ação e ajudar outras crianças.

“Já conheço a instituição e me encantei pelo projeto deles. Quando falei para as crianças do slime sobre a solidariedade, elas ficaram animadas e gostaram muito da ideia”, ressaltou.

O grupo informou que serão apenas 48 vagas em cada dia de oficina.

Quando: Quinta-feira (18) às 17h e sábado (20) às 14h

Onde: Shopping Estação Cuiabá – Piso L2

Inscrição: Uma caixa de bombom

Informações: (65) 9 9260 0682