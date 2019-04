BIANCA FUJIMORI

DA REDAÇÃO

Uma menina foi arremessada contra o para-brisa de uma BMW após a moto em que estava ser atingida pelo veículo na manhã desta quinta-feira (18), em Sorriso (399 km de Cuiabá).

Conforme apurou a reportagem, a motorista da BMW não teria avistado a placa de “pare” e atingiu a moto em que estavam a criança e a mãe, no cruzamento.

Com o impacto, a menina voou, bateu a cabeça no para-brisa e ficou com o cabelo preso no veículo de luxo.

A condutora ainda perdeu o controle do carro, invadiu a calçada e atingiu uma mureta.

A motociclista e a menor foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Já a motorista da BMW não ficou ferida. A Polícia Civil apura as causas do acidente.