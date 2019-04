DA REDAÇÃO



Uma câmera de segurança filmou o momento em que um veículo avança na direção de três garis, na madrugada desta sexta-feira (19), em Cuiabá. O acidente aconteceu na Avenida Secundária, no Bairro do Tijucal.

Conforme a reportagem apurou, o acidente foi provocado pelo motorista de um Pálio Weekend. Pelas imagens, é possível perceber que ele perdeu o controle da direção, saiu para a esquerda e atingiu os garis, que estavam sentados em um banco. Apesar do choque, o motorista não parou e fugiu sem prestar socorro.

Os três garis sentados em um banco da calçada. Dois deles ficaram feridos.



Pelas imagens, ainda é possível perceber que um dos garis consegue sair, por pouco, do trajeto do veículo, que está em alta velocidade. As vítimas foram identificadas como Paulo Eder Farias de Arcangelo, de 20 anos, Anderson da Cruz Ferreira, de 34, e Jheimison dos Reis Viana, de 26.



Segundo a Prefeitura de Cuiabá, apenas Paulo Eder teve ferimentos mais graves, mas ele não corre risco.

Outro caso

Em novembro do ano passado, o gari Darliney Silva Madaleno, de 41 anos, foi atropelado por uma servidora pública aposentada quando trabalhava na coleta de lixo na Avenida Getúlio Vargas, em Cuiabá.

Ele teve a perna amputada.

O caminhão estava estacionado na faixa esquerda da avenida, enquanto o trabalhador recolhia os sacos de lixo. O veículo de passeio trafegava pela pista central, quando bateu na lateral direita do caminhão, onde estava a vítima.



A Prefeitura divulgou nota sobe o acidente de ontem. Leia:

Em relação ao acidente envolvendo coletores de resíduos, a Prefeitura de Cuiabá esclarece que:



- O ato aconteceu na madrugada desta sexta-feira, quando o grupo se encontrava em uma praça no bairro Tijucal.



- O carro desgovernado atingiu o trabalhador Paulo Eder, que foi encaminhado para o Pronto Socorro de Cuiabá.



- Na unidade, recebeu os atendimentos necessários e fez todos os exames.



- Não ficou constatado fratura ou qualquer apontamento mais grave.



- O trabalhador já foi liberado e se encontra em repouso em sua residência.



- A Prefeitura, bem como a empresa, está acompanhando o caso e prestando todo o auxílio necessário.

Veja o vídeo: