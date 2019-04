KARINA STEIN

DA REDAÇÃO

Uma mulher morreu depois que um Chevrolet Classic bateu de frente com um Toyota Corolla na noite de quinta-feira (18) na BR-174, próximo ao município de Glória D’Oeste (a 307 km de Cuiabá).

Segundo informações do site Nortão Notícias, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21 horas. Luciene Ferreira Alves, 30 anos, era passageira do Classic e ficou presa às ferragens, porém foi retirada do carro já sem vida.

Os motoristas do Classic e do Corolla foram encaminhados para o Hospital Regional de Cáceres em ambulâncias das cidades de Glória D’Oeste e Porto Esperidião, que deram apoio no atendimento.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar estiveram no local para fazer a segurança do perímetro.

Peritos do Instituto Médico Legal e oficiais da Polícia Civil também estiveram no local para apurar as causas do acidente.