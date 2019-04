Na segunda-feira (22), Cuiabá sediará o lançamento da 17ª Semana de Vacinação nas Américas (SVA), evento que é realizado anualmente desde 2003.

O objetivo é fomentar o acesso à vacinação não apenas no Brasil, mas também nos países vizinhos, a fim de ampliar a cobertura vacinal, proteger suas comunidades e eliminar surtos de doenças imunopreveníveis nas Américas.

O Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e a Diretora da Organização Pan Americana de Saúde/OMS, Carissa F.Etienne estarão presentes na abertura do evento, que também contará com a presença do prefeito Emanuel Pinheiro e do secretário municipal de Saúde, Luiz Antonio Pôssas de Carvalho.

A 17ª SVA ocorrerá entre os dias 20 e 27 de abril de 2019, conjuntamente com a 8ª celebração da Semana Mundial de Imunização.

O lançamento 17ª SVA será realizado no SESC Arsenal, às 9h.

Serviço:

O que: Lançamento da 17ª Semana de Vacinação nas Américas

Quando: Segunda-feira, 22 de abril

Onde: SESC Arsenal - Rua 13 de Junho, s/n – Centro sul, Cuiabá/MT.