DA REDAÇÃO



As 1.100 meninas atendidas pelo Siminina, da Prefeitura de Cuiabá, receberam, ovos de chocolate em ação beneficente proposta pela primeira-dama Márcia Pinheiro, em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano.

De acordo com a primeira-dama, a intenção não é só levar o ovo de chocolate, simbolo dessa época, mas em conjunto, fortalecer a mensagem Cristã do verdaideiro significado da Páscoa.

“Nós percorremos todas as unidades levando o ovo e também reforçando a Ressureição de Cristo com histórias, encenações para que nunca se perca o gesto de amor, de esperança que Jesus teve por todos nós”, enfatizou Márcia.

A ação que ocorre todos os anos, intensificada com a promoção da ação de conscientização da mensagem de Páscoa, também auxilia de forma direta, as famílias em vulnerabilidade social das atendidas pelo projeto Siminina, uma vez que, muitas não possuem condições financeiras de agraciar os filhos.

“Tem pais e mães que conhecemos bem e não tem condições de comprar um ovo da Páscoa e elas ganhando esses ovos é algo que pode não parecer, mas é tudo para elas. Ficam imensamente felizes”, afimou Vera Lúcia, monitora do Siminina, unidade Dr. Fábio.

As entregas aconteceram diretamente nas 16 unidades de atendimento do programa espalhadas pela Capital, sendo o principal evento realizado na unidade do bairro 1ª de Março onde reuniu mais de 500 meninas das demais unidades da região: Três Barras, Jardim Vitória, Renascer, CPA, Dr. Fábio.