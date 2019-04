DA REDAÇÃO



O Mato Grosso plural, multicolorido e que guarda diversos biomas, também abriga muitas etnias, todas as raças e crenças, sobretudo todos os ritmos. Essa diversidade acentuada, aliás, é uma de suas mais charmosas características.

Para celebra o aniversário de 271 anos do terceiro maior Estado brasileiro, será organizado um concerto dedicado à valorização das nuances de uma identidade cultural tão heterogênea.

Sob a batuta do maestro Fabrício Carvalho, no próximo dia 30 de abril, terça-feira, às 19h, a Orquestra Sinfônica da UFMT sobe ao palco estruturado no entorno da Arena Pantanal para um concerto épico. “Mato Grosso de Todos os Ritmos vai unir diversos estilos musicais presentes no Estado, num só concerto, motivo de muita alegria para todos. É uma maneira de valorizar nossa diversidade, momento de equalizar os conceitos das nossas manifestações culturais”, adianta Fabricio Carvalho.

Com arranjos inéditos especialmente encomendados ao maestro Leoni Pepe D'Adderio, todo o repertório da noite foi pensado para exaltar a música de Mato Grosso e, principalmente, valorizar os artistas da terra. “Convidamos diversos artistas das mais variadas plataformas rítmicas, do rock ao rasqueado, do lambadão à música eletrônica, do rap ao samba, da ópera ao sertanejo, da Venezuela ao Haiti”, revela.

Além do lambadão do grupo Erre Som, do instrumental do Bolinha, do pop rock da banda Strauss, da tradicional música cuiabana de Vera e Zuleica, o concerto reserva ainda a participação do trio Pescuma, Henrique e Claudinho, da Bateria Touceira da Confraria do Bode, da explosão do country, Johnny Everson, do mestre do rasqueado, Roberto Lucialdo, do rap de Breno Dz6, do sertanejo de Allan Maycon, da música autoral de Queila Ribeiro, da violinista venezuelana Yndira Villaroel e do rapper haitiano Asid Adult Man.

“Tudo isso com acompanhamento da Orquestra Sinfônica da UFMT, com arranjos novos, encomendados especialmente para a ocasião. A ideia é fazer deste um projeto itinerante, com apresentações em Rondonópolis, Sinop, e por aí vai. É uma bela oportunidade para apresentar um concerto de muita qualidade, com a melhor estrutura. Em resumo, dignidade na cultura com muitos atributos”, conclui Fabricio Carvalho.

Para o secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Allan Kardec, essa é uma oportunidade de valorização da nossa cultura. “Os principais estilos da música hoje presentes em Mato Grosso serão exaltados. Uma grande celebração à cultura do nosso Estado, num festa genuinamente mato-grossense”.

O ingresso solidário será um quilo de alimento não perecível destinado à campanha SOS Funcionários da Santa Casa de Cuiabá.

Convidados e repertório

Vera e Zuleika

Música – Cuiabá 300 anos – autoras: Vera Bagetti e Zuleika Arruda (inédita)

Pescuma, Henrique e Claudinho

Música – Despertar no Paraíso – autores – Pescuma e Fabricio Carvalho (inédita)

Erre Som

Música – WhatsApp – autores: Ronaldo e Ronny

Roberto Lucialdo

Música – Cuiabá Cuiabá – autor: Roberto Lucialdo

Strauss

Música – A Lua – domínio público

Bateria Touceira da Confraria do Bode

Música – Prelúdio da Ópera “Carmem” de Geoge Bizet (1838-1875)

Johnny Everson

Música – Um violeiro toca – autor: Almir Sater

Allan Maycon

Música – Comitiva Esperança – autores: Almir Sater e Paulo Simões

Breno Dz6

Música – Belo Black – autor: Breno Pina

Queila Ribeiro

Música – A Lenda - autores: Eurico Pereira da Silva Filho, Ricardo Feghali, Luis Fernando Oliveira da Silva

João Batista Jesus da Silva, Bolinha

Música: Hino de Cuiabá – autores: Esequiel Siqueira Luiz Cândido

Yndira Villaroel

Música – Meditação, da ópera “Thais” – Jules Massenet (1842 -1912)

Asid Adult Man

Música – Amor Real – Autor: Asid Adult Man (inédita)