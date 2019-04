DA REDAÇÃO



Em celebração aos 300 anos de Cuiabá – comemorados no dia 8 de abril -, o tradicional evento cristão “Marcha para Jesus” (um dos maiores do mundo), acontece neste sábado (27).

A expectativa do Conselho de Ministros Evangélicos Cristãos de Mato Grosso (COMEC/MT), que organiza o evento, é manter o público dos últimos anos e reunir 40 mil pessoas. Com apoio da Prefeitura de Cuiabá, a 25ª edição terá o show nacional do cantor Eli Soares e sua banda e demais atrações regionais.

O prefeito Emanuel Pinheiro lembra que o evento, que faz parte do calendário oficial do município, é sempre realizado no segundo semestre de cada ano. Observa que em razão do tricentenário, a agenda foi adiantada para o mês de abril. Pinheiro externa sua gratidão aos organizadores, que, de pronto, acolheram a ideia e colaboraram para a transferência do calendário, realizando o momento de fé e benção à Cuiabá e seu povo no mês do aniversário da cidade.

“Este evento vem para abençoar mais ainda nossa terra querida. Agradeço aos parceiros, que prontamente, abraçaram essa mudança de agenda e vão somar aos nossos festejos, com essa importante celebração de fé e união”, externa o prefeito.

A saída está marcada para as 15h, da Orla do Porto, com destino à área externa da Arena Pantanal, onde se concentra a multidão esperada pela organização, para abençoar a Cuiabá tricentenária, por meio de orações, canções e muitas atrações culturais voltada ao segmento. Um trio elétrico, como em todos os anos, fará o percurso da Marcha, animando o público.

“É um evento que já faz parte do calendário local e que, em especial pelos 300 anos da Capital, a Prefeitura de Cuiabá o trouxe para o mês de abril, fazendo parte dos festejos da cidade. É mais um ano de bênçãos e queremos convidar você, independente da sua religião, para vir conosco nesta grande festa de paz, amor, comunhão e alegria”, ressalta um dos organizadores do evento, Rafael Daltro.

A edição 300 Anos contará com o acompanhamento dos agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) e todo aparato da equipe da Pasta de Cultura, Esporte e Turismo.

“Mais um evento, este ano ainda mais especial, pelo tema ser os 300 anos da cidade e trazer as energias de fé, comunhão, união, amor, paz, para nossa Cuiabá, abençoando o povo, a terra e sua história em um ato importante ato cristão, que é a Marcha para Jesus. Estamos trabalhando para que a população, por mais um ano, possa participar com segurança e conforto desse tradicional evento, como determina o prefeito Emanuel Pinheiro”, diz o secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Francisco Vuolo.

História - Sua origem está datada de 1987, em Londres, chegando ao Brasil em 1993, na cidade de São Paulo, onde reuniu cerca de 300 mil pessoas, na Avenida Paulista. A Marcha para Jesus reúne diversas denominações cristãs. Sua crescente notoriedade fez com que o evento, em 2009, entrasse para o calendário nacional, com a sansão da Lei Federal 12.025, que instituiu o Dia Nacional da Marcha para Jesus, a ser celebrado no primeiro sábado, após 60 dias da Páscoa.

A expansão do evento para todo o país ocorreu de forma espontânea. Nisso, é oficializada no calendário de Mato grosso pela da Lei n. 8.284, e pela Lei 4363, instituída no do Município de Cuiabá.

Serviço:

Assunto: 25ª Marcha para Jesus

Data: sábado (27)

Horário: saída às 15h

Local: Orla do Porto, com concentração na área externa da Arena Pantanal

Contato organização: Rafael - 9 8455-9255