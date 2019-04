DA REDAÇÃO



O Sine Municipal oferece 300 oportunidades de emprego nesta semana. As vagas incluem consultor imobiliário (100), auxiliar de linha de produção (20), mecânico montador (35), vendedor de comércio varejista (50), dentre outros. Pessoas com deficiência (PCD) também são contempladas pelo quadro.

Os interessados devem comparecer às duas unidades do Sine, localizados na Rodovia Palmiro Paes de Barros, no bairro Coxipó e no Shopping Popular. Ali, além de se candidatarem às oportunidades, podem solicitar a Carteira de Trabalho e dar entrada ao seguro desemprego.

Para cada um dos serviços oferecidos, são distribuídas 50 senhas a partir de 7h. Contudo, se os cidadãos forem atendidos antes do horário de encerramento, às 17h, os servidores continuam recebendo as demandas dos que chegarem. Não é necessário fazer agendamento prévio.

É importante destacar que os candidatos devem comparecer ao órgão periodicamente para atualizarem seus cadastros, aumentando assim as chances de conquistarem uma vaga. Sendo assim, é importante comparecer aos postos de atendimento portando carteira de trabalho, RG, CNH e comprovante de endereço.