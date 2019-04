BRUNA BARBOSA

DA REDAÇÃO

Navegar quase mil quilômetros pela extensão do Rio Cuiabá: este é o objetivo da "Expedição 300 - O rio das lontras brilhantes: da nascente à foz", comandada pelo fotógrafo José Medeiros. Em um ano, ele pretende documentar, através de uma série de fotos e vídeos, as histórias das pessoas que vivem à margem do curso da água.

José Medeiros contou ao MidiaNews que se prepara para fazer o trabalho há mais de 15 anos. Recentemente, o fotógrafo começou a se aprofundar nas pesquisas e fazer o planejamento estratégico da "descida no rio", que será dividida em três trechos.

Ele explicou que é a primeira vez em que um fotógrafo vai, de fato, navegar pela extensão do Rio Cuiabá.

"De um tempo para cá comecei a ir in loco, como forma de pesquisa, para fazer essa descida. Pelo que pesquisei, é a primeira vez em que um fotográfo vai fazer todo o trecho. Muita gente já fotografou, mas foi até a cidade e voltou, não navegou por toda a extensão do rio", contou.

O termo "lontras brilhantes" que dá nome ao projeto, faz referência ao termo indígena kyyaverá, que significa "o rio da lontra brilhante".

José Medeiros/Arquivo Pessoal Expedição será dividida em três trecho; objetivo é chegar à nascente

No trabalho, o fotógrafo pretende contar a história das "lontras brilhantes", como ele chama as pessoas que ainda vivem nas margens do Rio Cuiabá até os dias atuais, sobrevivendo do que as águas oferecem.

De acordo com ele, essas pessoas possuem riqueza em seus relatos, por viverem nesses locais há muito tempo e já terem visto as mudanças que aconteceram no rio, seja pela poluição ou pelo crescimento das cidades.

"Como era o 'rio da lontra brilhante', decidi colocar no plural para fazer referência a essas comunidades. Essas pessoas que vou encontrar às margens do Rio Cuiabá são essas 'lontras brilhantes'. O projeto vai reunir as histórias contadas, além de fotografias e vídeos. Também vou fazer um documentário", explicou José Medeiros.

A expedição

No planejamento inicial, José Medeiros contou que pretendia embarcar no dia 8 de abril, já que o projeto também é uma comemoração aos 300 anos de Cuiabá. Porém, o período de chuvas fez com que o fotógrafo repensasse a estratégia da expedição.

No primeiro trecho, José Medeiros fará o percurso entre o Distrito da Guia e Santo Antônio do Leverger, a 35 km de Cuiabá. Entre as comunidade a serem visitadas pelo fotográfo estão São Gonçalo, Engordador, Bom Sucesso, Pai André, Praia Grande, Miguel Velho, Engenho Velho, Vale Verde, Porto São José, Praia do Poço, Barranco Alto, Barra do Aricá, Boca do Varador e Croará.

Ele explicou que a Baixada Cuiabana é formada por fez municípios, onde além de cidades, encontram-se colônias de pescadores, comunidades quilombolas, áreas indígenas, ribeirinhos, assentamentos e produtores.

Para encerrar a expedição o fotográfo vai navegar até a Serra do Amolar, onde os rios Cuiabá e Paraguai se tornam um.

"De Santo Antônio do Leverger vou até Porto Cercado e de lá até Porto Jofre, onde o Rio Cuiabá encontra o Rio Paraguai. No total, serão 980 km percorridos no rio. Por causa da extensão, o trabalho vai ter duração de um ano ou mais", contou.

Com direito a diário de bordo, José Medeiros vai mapear a extensão do rio para, em seguida, ir até as comunidades que vivem às margens do rio para documentar suas histórias.

Conforme o fotográfo, as pessoas que vivem nesses locais têm suas vidas "misturadas" ao percurso do rio.

"Próximo à Barão de Melgaço tem um senhor de 102 anos, ele é um centenário. Ele é uma 'lontra brilhante', assim como o Geraldo, que vive na nascente do Rio Cuiabá e é o 'guardião' daquele lugar. São muitas histórias que iremos encontrar à margem", disse.

Para Medeiros, o cuiabano tem costume de "virar as costas" para o Rio Cuiabá. Através do projeto, ele pretende valorizar essas comunidades através do que é "imaterial", como as histórias vividas nessas regiões.

"Essas histórias e essas pessoas podem ser insignificante para alguns. Mas, assim como Manoel de Barros diz, poderoso não é aquele que descobre ouro, mas sim aquele que descobre as 'insignificâncias' dos outros e as nossas", disse o fotógrafo.

Durantes as variás viagens pelo Rio Cuiabá, José Medeiros já coletou alguns relatos, como o de uma senhora, que vive na margem do Rio Cuiabá, na região de Nobres (a 151 km da Capital), e sobrevive da produção de rapaduras.

"Ela e o marido fazem rapadura e contaram sobre a época em que o Rio Cuiabá era livre, dizem que ele não tinha cerca. Essa senhora fala que era comum as pessoas da região disputarem para ver quem trazia uma pedra do fundo do rio", lembrou.