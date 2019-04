DA REDAÇÃO



A primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, abre as doações da 3ª edição da campanha Aquece Cuiabá, ação social destinada à arrecadar cobertores a serem destinados para pessoas em vulnerabilidade social.

Pelo terceiro ano, o foco da campanha continua sendo o cobertor usual simples para amenizar os impactos do frio cuiabano naquelas pessoas que não possuem condições financeiras e adequadas para se agasalharem durante a época de frio.

A Casa de Conselho, na qual compõe os oito conselhos municipais, continua sendo a instituição principal que aponta as mais de 120 entidades sociais que são cadastradas, respectivamente, em cada conselho social.

As mais de 10 mil famílias, que são o público alvo da campanha, são cadastradas nos serviços de atendimentos dessas entidades que destinam a quantidade de cobertor a cada uma delas, em conformidade com os apontamentos feitos em parceria com a Prefeitura de Cuiabá.

“Nós envolvemos a Casa de Conselho diretamente, pois ela possui diversas entidades sociais por toda Cuiabá que realizam trabalhos sociais diferentes uns dos outros, porém todas envolvem pessoas simples, carentes, em vulnerabilidade social que na época de frio precisam muito da ajuda do próximo. Muitas não possuem condições sequer de ter uma roupa adequada para o frio, então é justamente nessas pessoas que continuamos com essa grande campanha”, frisou Márcia.

A abertura das doações é um evento já tradicional da campanha onde toda a sociedade, segmentos empresariais e o funcionalismo público é convidado para participar da ação, para fins de arrecadação e voluntariado nos atos de entrega.

Ainda no ato de abertura são apresentadas informações quanto a valor da peça do cobertor, pontos de coletas e demais informações da maior campanha de inverno do Centro-Oeste.