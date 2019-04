DA REDAÇÃO



Nesta quarta-feira (24.04) foi realizada a abertura do 1º Seminário “Police Defense System, de Imobilização Tática e Defesa Pessoal e Utilização da Tonfa” da Policia Militar de Mato Grosso, no Teatro Zulmira Canavarros, na Assembleia Legislativa, em Cuiabá.

Mais de 160 policiais militares, entre eles alunos do curso de formação de soldados, recebem a capacitação que têm o objetivo de instruir os militares com novas técnicas operacionais avançadas de defesa pessoal, artes marciais e combate.

O seminário é uma parceria entre a Polícia Militar, por meio da Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da PMMT (Esfap), a Universidade Federal de Mato Grosso e a International Police Confederation.

O comandante-geral adjunto da Polícia Militar, coronel Wesney de Castro Sodré, ressalta que mesmo diante das dificuldades financeiras que o Estado vem enfrentando, a PM está sempre procurando capacitar o policial. “Treinar e capacitar à tropa evita erros e garante uma melhor prestação de serviço à sociedade”, diz coronel Sodré.

O vice-presidente mundial da Confederação Internacional de Polícia, instrutor João Dias fez uma apresentação sobre sistema não letal e o uso operacional da tonfa, ou bastão policial. O instrutor explica que o bastão é um instrumento milenar, surgido na China, mas que já está implementado no Brasil há muitos anos. “Saber utilizar e manusear de forma progressiva a tonfa evita muitos fatores de risco”, diz o instrutor.

A comandante-adjunta da Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da PMMT (Esfap), tenente-coronel Suzane Tamanho diz que o seminário é uma oportunidade de o policial aprimorar ainda mais a maneira de atender o cidadão.

“Os 122 alunos do curso de formação de soldado também estão recebendo esse conhecimento. Em breve esses policiais estarão trabalhando nas ruas com policiamento ostensivo. Essas novas instruções avançadas, presentes em países da Europa, auxiliam o militar a prestar um melhor serviço ao cidadão”, conta a tenente-coronel.

Com uma carga horária de 30 horas, a capacitação continua com aulas teóricas e práticas nesta quinta-feira e sexta-feira (25 e 26.04) no Palácio das Artes Marciais, no bairro Verdão, na capital.

Participaram da solenidade de abertura o comandante-geral adjunto da PM, coronel Wesney de Castro Sodré, o Diretor de Ensino da PM, coronel Ronelson Barros, o Comandante do Batalhão de Operações Especiais (Bope), tenente-coronel Ronaldo Roque da Silva, entre outras autoridades civis e militares.